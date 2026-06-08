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В Ярославской области ожидают ночную грозу и град

В ночь с 8 на 9 июня в Ярославле и местами по региону ожидается гроза с ливнем и градом. Об этом предупреждает РСЧС.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Также прогнозируется сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Ожидается, что непогода задержится в регионе до 18 часов 9 июня.

«При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов. Будьте внимательны и осторожны»,— призывает РСЧС.

Алла Чижова

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