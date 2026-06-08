В ярославских школах оснастят новым оборудованием кабинеты музыки, ИЗО и физики

В школах Ярославской области началось оснащение кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства в рамках регионального проекта «Все лучшее – детям» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев сообщил, что поставки нового оборудования уже начались.

«По нацпроекту более чем в 100 школ региона закуплено и уже частично поставлено новое оборудование для кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства: современные приборы, лабораторные комплекты, инструменты. Это позволит школьникам не только изучать теорию, но и проводить практические исследования и эксперименты»,— рассказал губернатор.

В музыкальные классы уже доставлены домры, балалайки, свирели, жалейки и другие инструменты. В ближайшее время ожидаются акустические системы, музыкальные треугольники, тамбурины, колокольчики и бубны. Для уроков изобразительного искусства поставлены мольберты, а также готовятся гипсовые модели, муляжи и дидактические наборы.

В кабинеты физики поставят генераторы сигналов, компасы, магниты, барометры-анероиды, калориметры и демонстрационные наборы волновых явлений. Также будут закуплены комплекты для изучения электрических зарядов и электростатического взаимодействия. Как пояснила министр образования региона Ирина Лобода, наборы для классов формируются в соответствии с заявками самих школ.

«Обновление материально-технической базы позволит школьникам глубже осваивать базовые дисциплины в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами»,— добавила госпожа Лобода.

Губернатор сообщил, что оснащение кабинетов планируют завершить до начала учебного года.

Алла Чижова