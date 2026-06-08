Губернатор: дефицита бензина в Краснодарском крае нет

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на сегодняшний день дефицита бензина в регионе не отмечается. Как он сообщил в своем Telegram-канале, временные сложности с поставками топлива наблюдаются в основном на небольших автозаправочных станциях, однако на большинстве крупных сетевых станций бензин есть в наличии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Вижу в соцсетях сообщения о перебоях с топливом на некоторых заправках края. На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж», — сообщил губернатор.

По его словам, учитывая резкий рост спроса, поставщики оперативно оптимизируют логистику для исключения долгосрочных перебоев в поставках. Ситуация находится на контроле. Глава Краснодарского края просит граждан доверять только официальным источникам информации.

«Ъ-Кубань» писал, что на автозаправочных станциях крупных сетевых операторов Краснодарского края дефицита топлива не наблюдается. В регионе работает более 1 тыс. АЗС, около половины из которых принадлежат крупным нефтедобывающим и перерабатывающим компаниям, остальная часть — частным операторам

Алина Зорина