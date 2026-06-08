Оперштаб: на АЗС крупных сетевых операторов Кубани топливо в наличии

На автозаправочных станциях крупных сетевых операторов Краснодарского края дефицита топлива не наблюдается, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В регионе работает более 1 тыс. АЗС, около половины из которых принадлежат крупным нефтедобывающим и перерабатывающим компаниям, остальная часть — частным операторам, уточнили в оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как отмечается, независимые заправочные станции закупают топливо мелкооптовыми партиями и, как правило, не располагают долгосрочными контрактами на поставку. В связи с этим даже незначительное увеличение спроса может приводить к временным перебоям с наличием топлива.

По информации властей, сбои в мелкооптовых поставках стали причиной отсутствия топлива на ряде частных АЗС и спровоцировали рост спроса на заправках крупных сетей. В отдельных случаях нехватка бензина фиксировалась и на некоторых сетевых станциях из-за того, что поставщики не успевали оперативно восполнять запасы на фоне резкого увеличения потребления. При этом такие ситуации носили кратковременный характер и, как правило, устранялись в течение нескольких часов.

В настоящее время крупные сетевые операторы корректируют графики поставок топлива на АЗС для обеспечения стабильного снабжения заправочных станций региона.

Вячеслав Рыжков