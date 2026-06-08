Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

В Рыбинске следственный отдел областного СУ СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты сотруднику коммерческой организации зарплаты более двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следователи выяснили, что с марта по май 2026 года директор компании по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры не платил своему сотруднику зарплату. Общая сумма неполученных работником средств составляет не менее 80 тыс. руб.

«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба»,— сообщили в пресс-службе.

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд