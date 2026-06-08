В Ярославле здание по инициативе владельца стало объектом культурного наследия

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ включено здание на улице Советской, 2б в Ярославле как «Дом жилой Пастуховых». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

С предложением о включении в указанный реестр выступил собственник здания, построенного в 1875 году. Дом был частью владений купца и мецената Николая Пастухова. В 1918 году здание было фактически муниципализировано из собственности наследников Пастуховых. Впоследствии там располагались коммунальные квартиры.

Для включения объекта в реестр была проведена государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт по результатам исследования дал положительное заключение.

«Здание представляет собой образец жилого дома богатого домовладения, выстроенного в стилистике эклектики, основанной на сочетании элементов классицистического декора. Несмотря на позднейшие перестройки, здание сохраняет стилевые признаки и является подлинным свидетельством развития архитектуры города второй половины XIX в. Этим обусловлена его историко-культурная ценность»,— указывается в акте.

Алла Чижова