Российские фильмы возглавили кинопрокат в Ярославской области

Два российских фильма — «Ангелы Ладоги» с Тихоном Жизневским и «Коммерсант» с Александром Петровым — возглавили в мае кинопрокат в Ярославской области. Данные приведены в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Александр Петров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Александр Петров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Оба фильма вышли еще 23 апреля. В мае «Ангелы Ладоги» собрали в регионе 2,3 млн руб., картину посмотрели 6,8 тыс. зрителей. Показы «Коммерсанта» тоже принесли 2,3 млн руб., но посмотрели фильм 4,8 тыс. человек.

На третьем месте оказался фильм Гая Ричи «Грязные деньги». В кинопрокат он вышел только 21 мая, но до конца месяца успел собрать 2,1 млн руб. и 4,4 тыс. зрителей.

Алла Чижова