В Ростове Великом в результате ДТП на М-8 погиб пассажир
В Ростове Великом на 206-м км трассы М-8 в результате аварии с участием двух автомобилей погиб пассажир. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
По информации полиции, 8 июня в 10:23 73-летний водитель Renault Logan выбрал неправильную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Luidor.
В результате аварии в Центральную районную больницу был доставлен 63-летний пассажир Renault Logan. Впоследствии он скончался от полученных травм. Полиция проводит проверку по факту ДТП.