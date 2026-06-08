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В Ростове Великом в результате ДТП на М-8 погиб пассажир

В Ростове Великом на 206-м км трассы М-8 в результате аварии с участием двух автомобилей погиб пассажир. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По информации полиции, 8 июня в 10:23 73-летний водитель Renault Logan выбрал неправильную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Luidor.

В результате аварии в Центральную районную больницу был доставлен 63-летний пассажир Renault Logan. Впоследствии он скончался от полученных травм. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Алла Чижова

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