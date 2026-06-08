В Ярославской области средняя зарплата выросла на 15,9% за год

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в Ярославской области в марте 2026 года составила 81 763 руб., что на 15,9% больше по сравнению с мартом 2025 года. Данные приведены в отчете Ярославльстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По видам экономической деятельности самая высокая средняя зарплата была в организациях, ведущих финансовую и страховую деятельность (191 059 руб.), в области информатизации и связи (143 047 руб.), профессиональную, научную и техническую деятельность (92 705 руб.), а также в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (90 122 руб.).

Наиболее низкие средние зарплаты наблюдались в организациях, занимающихся деятельностью по операциям с недвижимым имуществом (51 758 руб.), административной деятельностью (51 956 руб.), в гостиницах и предприятиях общественного питания (52 232 руб.) и в строительстве (59 044 руб.).

Средняя зарплата на обрабатывающих производствах региона составила 88 369 руб. В частности, оплата труда превысила 100 тыс. руб. на производствах напитков, нефтепродуктов, лекарственных средств, компьютеров, электронных и оптических изделий.

Алла Чижова