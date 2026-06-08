В Ейске выписали двух иностранцев, пострадавших при атаке судов в Азовском море

Два иностранца, пострадавшие при атаке на суда в Таганрогском заливе, выписаны из больницы в Ейске. Речь идет о Самиде Ибадзаде и Рашаде Мадатханове. Двое других раненых граждан Азербайджана находятся в удовлетворительном состоянии и покинут медицинское учреждение после завершения курса лечения, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Около 20 азербайджанцев из состава экипажей атакованных судов, не получивших ранений, размещены в гостиницах Ейска. Они ожидают отправки на родину.

Атака на суда в Таганрогском заливе произошла 5 июня. В результате нападения на два сухогруза погибли пять человек: четверо граждан Азербайджана и один гражданин России. Ранения получили четыре азербайджанских моряка.

Найдены тела членов команды сухогруза Natra — Раджаба Ахадова и Махаммада Алиева. Решается вопрос об их транспортировке в Азербайджан. Еще двое погибших пока не доставлены на берег. Они остаются на борту второго пострадавшего судна — сухогруза Zirkon. По состоянию на воскресенье российские пограничники удерживали судно на месте атаки, так как возникший на борту пожар грозит взрывом горючего. МИД Азербайджана отмечает, что российские спасатели принимают меры для ликвидации возгорания и доставки сухогруза в порт.

Как пишет «Ъ», в Баку не дают комментариев относительно того, на ком лежит ответственность за произошедшее. Представитель МИД Айхан Гаджизаде отдельно подчеркнул, что суда не являлись собственностью Азербайджана.

В Киеве не отрицают атаки на торговые суда. Там их считают принадлежащими к так называемому теневому флоту России, хотя ни Natra, ни Zirkon не значатся в опубликованных санкционных списках. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (заочно приговорен в России к пожизненному заключению по обвинению в терроризме) сообщил, что всего 5 июня украинские БПЛА поразили в акватории Азовского моря пять торговых судов.