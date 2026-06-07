Морской бой без правил

МИД Азербайджана уточнил информацию о числе погибших и состоянии раненых граждан республики, входивших в экипажи двух сухогрузов, атакованных украинскими БПЛА в акватории Таганрогского залива Азовского моря. При этом осуждения атак из Баку не прозвучало. Румыния, также пострадавшая от дроновой войны на море, полностью поддержала действия Украины. И только третий потерпевший — Греция — добилась от Киева официальных извинений и пытается дипломатическими средствами защитить коммерческое судоходство от атак беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сухогруз Natra

Фото: Hans Rosenkranz / Marine Traffic Сухогруз Natra

Фото: Hans Rosenkranz / Marine Traffic

В выходные МИД Азербайджана уточнил информацию о погибших и раненых гражданах страны во время произошедшей 5 июня атаки на два сухогруза в Азовском море. Оказалось, что погибло четыре азербайджанца. Пятый погибший оказался гражданином России. Ранения получили четверо азербайджанских моряков. Обнаружены тела погибших членов команды сухогруза Natra Раджаба Ахадова и Махаммада Алиева. Решается вопрос о перевозке тел в Азербайджан. Тела еще двух погибших пока не доставлены на берег. Они находились на борту второго атакованного сухогруза Zirkon, который российские пограничники по состоянию на воскресенье удерживали на месте нападения, поскольку пожар на борту грозит взрывом горючего. МИД Азербайджана отмечает, что российские спасатели принимают меры для ликвидации возгорания и доставки судна в порт.

Раненые Самид Ибадзаде и Рашад Мадатханов выписаны из больницы в Ейске (Краснодарский край). Двое других раненых граждан Азербайджана находятся в удовлетворительном состоянии и будут выписаны после завершения лечения. Около двух десятков не пострадавших граждан Азербайджана из состава экипажей атакованных судов размещены в гостиницах Ейска и ожидают отправки на родину.

В Баку уходят от вопроса о том, на ком лежит ответственность за случившееся. Представитель МИДа Айхан Гаджизаде особо подчеркивал, что суда не являлись собственностью Азербайджана.

В азербайджанских СМИ отмечается, что граждане республики работали на сухогрузах, осуществляющих перевозки в зоне военных действий, по частным контрактам на свой страх и риск.

Сухогрузы Natra и Zirkon, согласно заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, следовали из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно.

«По имеющимся данным, суда были атакованы украинскими беспилотниками, что в очередной раз подтверждает террористическую сущность киевского режима, который все чаще выбирает в качестве своих целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры»,— отметила в своем комментарии Мария Захарова.

В Киеве, кстати, не отрицают атаки на торговые суда, считая их принадлежащими к так называемому теневому флоту России. Хотя ни Natra, ни Zirkon не фигурируют в опубликованных санкционных списках. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (заочно приговорен в России к пожизненному заключению за терроризм) заявил, что всего 5 июня украинские БПЛА поразили в акватории Азовского моря пять торговых судов.

Между тем в Румынии продолжается обсуждение произошедшего 5 июня взрыва украинского безэкипажного катера (БЭК) в порту Констанцы. Власти Румынии признали, что всего в этот день из-за воздействия российских систем РЭБ управление потеряли четыре морских беспилотника. Помимо взорвавшегося в Констанце, еще три дрона сдетонировали вдали от румынского побережья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сухогруз Zirkon

Фото: S.Melkinov / Marine Traffic Сухогруз Zirkon

Фото: S.Melkinov / Marine Traffic

Президент Румынии Никушор Дан обвинил в случившемся Россию. В ответе российского посольства в Бухаресте говорится: «Ввиду намеренно неполной информации, распространенной Министерством национальной обороны Румынии относительно морского дрона, взорвавшегося в порту г. Констанца, а также о трех других аналогичных дронах, дрейфующих в сторону румынских территориальных вод, посольство России в Румынии доводит до сведения румынской общественности, что речь идет об украинских морских беспилотных аппаратах, используемых киевским режимом для осуществления террористических актов против гражданских морских судов и создания угроз для безопасности судоходства в Черном море. Любые попытки прямо или косвенно “привязать” эти дроны к России и возложить на нее ответственность за данный инцидент лишены малейших оснований».

Между тем власти Румынии признают, что защиты от «заблудившихся» украинских безэкипажных катеров у страны, по сути, нет. МВД Румынии отмечает, что система отслеживания морских дронов SCOMAR совершенно не подходит для противодействия украинским БЭКам, потому что они относятся «к совершенно иной технической категории целей, нежели те, под которые проектировался и настраивался SCOMAR».

На этом фоне существенно выделяется позиция Греции — еще одной страны, пострадавшей от атак Украины на гражданские суда.

После обнаружения в мае «спящего» украинского морского дрона у берегов греческого острова Лефкада Афины заявили протест Киеву и потребовали принять меры по недопущению впредь подобных инцидентов.

6 мая Киев официально извинился. Как сообщает ТАСС, представитель МИД Украины Георгий Тихий написал в соцсети X: «После инцидента с морским дроном, обнаруженным у греческого острова Лефкада… украинская сторона приносит свои извинения».

Извинения последовали вскоре после того, как 3 июня представитель МИД Греции Лана Зохью обнародовала список претензий к Киеву.

Первое: отправка морского дрона к берегам Греции равносильна переносу военных действий в Средиземное море, вдали от линии фронта, что создает угрозу национальной безопасности Греции.

Второе: присутствие беспилотников в греческих территориальных водах угрожает судоходству, может привести к гибели мирных жителей и нанести ущерб окружающей среде.

Третье: Греция, уважая право Украины на самооборону, считает, что оно не может служить оправданием подобных действий.

Четвертое: Афины призывают Киев впредь воздерживаться от переноса военных действий в Средиземное море.

Лана Зохью обозначила и позицию Афин в целом по урегулированию конфликта на Украине: «Греция поддерживает прекращение боевых действий. И, как сказал министр иностранных дел (Георгиос Герапетритис.— “Ъ”), расширением (боевых действий.— “Ъ”) войну не закончишь».

Андрей Смирнов