Скончался экс-футболист «Шинника» Бен Загре

Умер 27-летний футболист Бен Загре, бывший защитник ярославского «Шинника» и сборной Буркина-Фасо. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

«После тяжелой болезни ушел из жизни Бен Загре, своей самоотверженной игрой на протяжении двух сезонов завоевавший искренние симпатии и большое уважение ярославских футбольных болельщиков»,— говорится в сообщении клуба.

Год назад у Бена Загре завершился контракт с «Шинником». Уже тогда было известно, что спортсмен борется с онкологическим заболеванием. Ярославский клуб передавал вырученные с матчей средства в поддержку футболиста.

Агент футболиста Дмитрий Селюк сообщил «Чемпионату», что год назад спортсмена отправили на обследование в Германию. «Благодаря химиотерапии он выдержал год»,— сказал агент. В апреле 2026 года Бену Загре ампутировали ногу. Умер футболист у себя дома, сообщают «РИА Новости».

Алла Чижова