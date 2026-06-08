В Ярославле дерево упало на машину из-за подрубленных корней

В Ярославле суд взыскал 650 тыс. руб. в пользу местной жительницы, на автомобиль которой упало дерево. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Суд установил, что дерево упало на машину во время движения в марте 2025 года на улице Блюхера. В результате местная жительница получила черепно-мозговую травму, а автомобиль — механические повреждения.

Суд решил, что дерево упало из-за повреждения корневой системы в результате работ по строительству трамвайных путей. При этом в качестве виновника произошедшего был признан и владелец земельного участка, который надлежащим образом не провел обследование и оценку зеленых насаждений при передаче участка для работ.

«Кировский районный суд Ярославля с учетом позиции прокуратуры района взыскал с коммерческой организации и владельца земельного участка материальный ущерб в размере более 550 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. в процентном соотношении 70 на 30»,— сообщили в пресс-службе.

Алла Чижова