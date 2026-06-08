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Аэропорт Сочи: на восстановление графика полетов потребуется до 48 часов

Для полной стабилизации расписания полетов после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов аэропорту Сочи потребуется до двух суток. В настоящее время воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме, однако часть рейсов по-прежнему выполняется с корректировкой графика, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как уточнили представители аэропорта, сейчас специалисты аэропорта совместно с авиакомпаниями принимают меры для скорейшего возвращения к плановому графику полетов.

По данным воздушной гавани, в настоящий момент корректируется расписание 31 рейса. Аэропорт оказывает необходимое содействие перевозчикам и обеспечивает наземное обслуживание пассажиров в условиях измененного графика.

Ранее пресс-служба аэропорта сообщала, что утром 8 июня работает по фактическому расписанию. К 07:00 мск все самолеты, которые ранее были направлены на запасные аэродромы, прибыли в город-курорт. С начала суток воздушная гавань обслужила 39 рейсов на вылет и около 6 тыс. пассажиров, а также приняла 32 рейса, которыми прибыли порядка 5 тыс. человек.

Согласно суточному плану, аэропорт должен обслужить 143 рейса на прилет и 151 рейс на вылет. При этом часть перевозчиков продолжает корректировать расписание для устранения последствий ранее введенных ограничений. В аэропорту уточнили, что обслуживание воздушных судов ведется в порядке очередности, а изменения в расписании вносятся по согласованию с авиакомпаниями.

Для пассажиров, ожидающих вылета, продолжают действовать меры поддержки, предусмотренные федеральными авиационными правилами. В зависимости от продолжительности ожидания авиакомпании предоставляют напитки, питание и при необходимости организуют размещение в гостиницах.

В пресс-службе аэропорта отметили, что скоплений пассажиров в терминале не наблюдается. Инфраструктура воздушной гавани функционирует в обычном режиме. Для пассажиров доступны все основные сервисы, включая комнату матери и ребенка, бесплатные питьевые фонтанчики, расположенные рядом с санитарными зонами, а также помощь менеджеров по гостеприимному сервису. В аэропорту рекомендовали пассажирам внимательно следить за изменениями статуса рейсов через онлайн-табло, мобильные сервисы авиакомпаний и информационные объявления в терминале.

«Ъ-Сочи» писал, что 7 июня в аэропорт Сочи прибыло 109 рейсов. На них прилетело 9,9 тыс. пассажира. Еще 102 самолета, на которых находилось 8,6 тыс. человек, покинули воздушную гавань.

Мария Удовик

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