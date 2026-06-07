Аэропорт Сочи 7 июня обслужил 211 рейсов и почти 20 тысяч пассажиров

С начала суток 7 июня в аэропорт Сочи прибыло 109 рейсов. На них прилетело 9944 пассажира. Еще 102 самолета, на которых находилось 8584 человек, покинули воздушную гавань. Информация размещена в официальном канале администрации Сочи в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Службы аэропорта Сочи и авиакомпании работают в усиленном режиме для скорейшей стабилизации регулярного расписания. Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции — от регистрации до посадки на рейсы — выполняются в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

В терминале доступна бесплатная комната матери и ребенка. Также установлены фонтанчики с питьевой водой. Вся информация об отправлении и приеме рейсов в режиме реального времени публикуется на онлайн-табло в терминале, сайтах авиакомпаний и аэропорта.

Как ранее писал «Ъ-Сочи», в первой половине дня 7 июня более 70 вылетов из Сочи задерживались. Пассажиры некоторых рейсов ожидали отправления еще с пятницы.

Маргарита Синкевич