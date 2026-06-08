Государство собирает по зернышку

Компания «Краснодарзернопродукт» — один из крупнейших зернотрейдеров юга России, ранее принадлежавший экс-депутату Заксобрания Кубани Алексею Сидюкову,— перешла под управление Росимущества. В апреле Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении агроактивов в доход государства. Другим ответчиком по делу выступал бывший краевой парламентарий Сергей Фурса. По версии надзора, Сидюков и Фурса действовали в одной связке с Андреем Коробкой — экс-вице-губернатором Кубани, подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере. В рамках того же судебного процесса под контроль государства перешли и другие активы депутатов, включая новороссийскую винодельню «Мысхако», винзавод «Саук-Дере» в Крымском районе, а также агрофирмы и строительные компании общей стоимостью свыше 81,5 млрд руб.

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Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) стало владельцем компании «Краснодарзернопродукт» (КЗП), объединяющей активы в сфере производства и транспортировки зерновых и масличных культур. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 5 июня.

До перехода в госсобственность компания принадлежала бизнесмену и экс-депутату Законодательного собрания Краснодарского края Алексею Сидюкову (избирался с 2012 по 2022 год).

Росимущество по состоянию на 4 июня консолидировало 1% доли в уставном капитале ООО «Краснодарзернопродукт», ранее принадлежавший Алексею Сидюкову. Об этом свидетельствуют данные системы «Спарк-Интерфакс». Оставшиеся 99% долей в обществе принадлежат самому «Краснодарзернопродукту», головной структурой которого, в свою очередь, выступает ООО «Сидэко». 4 июня управление компанией «Сидэко» также перешло под контроль Росимущества. Таким образом, федеральное агентство фактически получило управление над всей цепочкой владения краснодарским зерновым активом.

«Краснодарзернопродукт» — один из крупных южных зернотрейдеров. В холдинг входит стивидорная компания «Ейск-Порт-Виста» с терминалом в Ейском порту мощностью перевалки 1 млн тонн сухих грузов. По данным Rusprofile, выручка КЗП в 2025 году выросла на 19,2% и составила 9,17 млрд руб., чистая прибыль впервые за много лет сменилась убытком в 797 млн руб., что на 1521,7% хуже показателя предыдущего года.

Как писал «Ъ», в апреле этого года Ленинский райсуд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущество бывших депутатов краевого Заксобрания Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова. По версии надзорного ведомства, последние действовали в кооперации с экс-вице-губернатором Кубани Андреем Коробкой — на протяжении более чем десяти лет он курировал агропромышленный блок администрации региона.

Как сообщала объединенная пресс-служба судов Кубани, в ходе судебного разбирательства установлено, что Алексей Сидюков благодаря коррупционной деятельности нажил имущество на общую сумму 62,5 млрд руб., а Сергей Фурса — более 19 млрд руб. В доход государства обращены: 318 квартир и домов, 43 нежилых объекта, 139 участков земли, 100-процентные доли в 81 коммерческой фирме, а также прочие активы фигурантов (включая оформленное на подставных лиц): наличные, банковские вклады, машины, ценные бумаги, драгоценности и предметы роскоши.

По словам представителя Генпрокуратуры, надзор выявил многочисленные коррупционные проявления со стороны Андрея Коробки, Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова.

«До 2012 года Сергей Фурса и Алексей Сидюков владели небольшими предприятиями, ежегодный доход каждого не превышал 10 млн руб. После прихода во власть они вместе с Андреем Коробкой стали вести нелегальный бизнес, что позволило им быстро сформировать значительные активы за счет государственной и муниципальной собственности»,— заявил прокурор в суде.

Представители ответчиков не согласились с доводами прокуратуры: адвокаты Фурсы и Сидюкова заявили, что основной капитал предпринимателей был сформирован до 2012 года — то есть еще до их избрания депутатами. Так, по версии защиты, семья Алексея Сидюкова уже в 1990-е годы владела крупными сельскохозяйственными землями, когда агробизнесом руководил его отец.

Среди изъятых в доход РФ компаний, по данным «Интерфакс», помимо «Краснодарзернопродукта»,— винодельни «Саук-Дере», «Раевское» и «Мысхако», агрофирмы «Родина», «Развилинское», «Черноерковская», «Марьинская», «Васюринский агрохолдинг», компания «Сидэко» и ряд других активов.

В Генпрокуратуре ранее поясняли, что значительная часть имущества, которое надзор считает сформированным коррупционным путем, вошла в холдинг «Краснодарзернопродукт». Другой пул активов был объединен в группу компаний «Семья», которая специализируется на строительных проектах в южных регионах страны и Московской области.

Наталья Решетняк