Гектары от Коробки

В Краснодаре суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества бывших депутатов краевого заксобрания Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова, партнеров по бизнесу бывшего вице-губернатора Андрея Коробки. В казну отошли сельхозпредприятия, строительные и торговые компании, недвижимость общей стоимостью свыше 81 млрд руб. Представители Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова не признали иск и настаивали на том, что еще до получения депутатского статуса в 2012 году оба ответчика были владельцами крупного бизнеса.

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка

Имущество бывших депутатов законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова, связанных с бывшим вице-губернатором Кубани Андреем Коробкой, обращено в доход государства. Суд признал, что за счет коррупционных действий Алексей Сидюков сформировал активы совокупной стоимостью 62,5 млрд руб., Сергей Фурса — более 19 млрд руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Суд обратил доход государства:

318 жилых помещений,

43 нежилых помещения,

139 земельных участков,

100% долей в уставном капитале 81 коммерческой организации,

имущество ответчиков, в том числе оформленное на других лиц, включая наличные денежные средства, а также средства на банковских счетах, транспортные средства, ценные бумаги, драгоценности и предметы роскоши.

Заседание в Ленинском райсуде Краснодара по иску Генпрокуратуры к Сергею Фурсе, Алексею Сидюкову и Андрею Коробке проходило без личного участия ответчиков: экс-замглавы края Коробка находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, бизнесмены Фурса и Сидюков в суде не появились, прислав на процесс представителей. Дата заседания была назначена накануне во второй половине дня, адвокаты ответчиков просили отложить процесс для изучения дела, состоящего из 43 томов. Представители прокуратуры возражали, ссылаясь на то, что у ответчиков есть возможность высказаться в ходе исследования материалов. В итоге суд не стал откладывать процесс.

По словам представителя Генпрокуратуры, надзор выявил многочисленные коррупционные проявления со стороны Андрея Коробки, занимавшего должность вице-губернатора по вопросам развития сельского хозяйства с 2015 года по апрель 2026 года, а также со стороны бизнесменов Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова, которые избирались депутатами заксобрания края предыдущих созывов (господин Фурса — с 2012 по 2017 год, господин Сидюков — с 2012 по 2022 год). По данным прокуратуры, Коробка, Фурса и Сидюков использовали служебные полномочия и политическое влияние для незаконного обогащения.

«До 2012 года Сергей Фурса и Алексей Сидюков владели небольшими предприятиями, ежегодный доход каждого не превышал 10 млн руб. После прихода во власть они вместе с Андреем Коробкой стали вести нелегальный бизнес, что позволило им быстро сформировать значительные активы за счет государственной и муниципальной собственности»,— заявил прокурор.

Представитель надзора перечислил несколько эпизодов, в которых вице-губернатор Андрей Коробка незаконно распорядился государственными активами в пользу своих компаньонов. В 2016 году господин Коробка пролоббировал передачу земель федеральных рисоводческих предприятий «Краснооктябрьское» и «Светлый путь» в распоряжение краевого предприятия «Кубанские продукты». Затем наделы площадью 11 тыс. га поступили в безвозмездное пользование ООО «Перспектива агро», бенефициаром которого выступает Алексей Сидюков. Еще 6 тыс. га были по такой же схеме переданы краевому учреждению «Информационно-консультационный центр», но фактически находились в распоряжении агрофирмы «Марьянская», подконтрольной господину Сидюкову. При этом расходы на содержание угодий были возложены на госпредприятия. Другой аграрный проект Андрей Коробка реализовал совместно с предпринимателем Сергеем Фурсой, под контроль которого перешло предприятие «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат» с земельным банком в 25 тыс. га.

Еще одна сфера незаконного обогащения, в которой действовали ответчики — жилищное строительство, сообщил прокурор.

В 2018 году по требованию Андрея Коробки краевой минсельхоз неправомерно согласовал закрытие элеватора в Краснодаре. Между тем элеватор имел стратегическое значение, обеспечивая продовольственную безопасность региона. На месте снесенного производственного объекта сейчас находятся элитные жилые комплексы «Все свои» и «Все свои-VIP».

Представители ответчиков не признали заявленные прокуратурой требования. По словам юристов, представляющих предпринимателей Фурсу и Сидюкова, основа их бизнеса была заложена задолго до 2012 года, когда оба были избраны депутатами. В частности, семья Алексея Сидюкова владела крупными сельхозугодьями еще в 1990-е годы, когда агробизнес возглавлял его отец. Представители ответчиков утверждают, что оба бизнесмена исполняли обязанности депутатов не на постоянной основе, поэтому на них не распространялись запреты на участие в коммерческой деятельности. Оба ответчика настаивают на том, что они не были близко знакомы с вице-губернатором Коробкой и не вели с ним совместного бизнеса.

Анна Перова, Краснодар