Бастрыкин хочет знать обстоятельства опрокидывания автобуса под Угличем

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ярославского управления Александру Бессмельцеву доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту опрокидывания экскурсионного автобуса под Угличем, а также об установленных обстоятельствах ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что днем 7 июня в деревне Сверчково Угличского района опрокинулся экскурсионный автобус Yutong, который направлялся из Мышкинского района в Углич. За рулем был 66-летний водитель, который, по данным полиции, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадал 31 человек, 12 из них были госпитализированы.

Областное СУ СК возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Алла Чижова