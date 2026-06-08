В Ярославле на Прусовских карьерах перевернулся гидроцикл с людьми. Об этом сообщили в ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» Фото: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах»

Инцидент произошел 7 июня. Спасатели увидели, как перевернулся гидроцикл с тремя людьми — мужчиной и двумя женщинами.

«Спасатели ВОСВОД незамедлительно выдвинулись на лодке к пострадавшим, подали средства спасения и помогли забраться в лодку, также помогли перевернуть гидроцикл. Никто не пострадал»,— рассказали в обществе.

Алла Чижова