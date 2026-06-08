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На Прусовских карьерах перевернулся гидроцикл с людьми

В Ярославле на Прусовских карьерах перевернулся гидроцикл с людьми. Об этом сообщили в ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах».

Фото: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах»

Фото: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах»

Инцидент произошел 7 июня. Спасатели увидели, как перевернулся гидроцикл с тремя людьми — мужчиной и двумя женщинами.

«Спасатели ВОСВОД незамедлительно выдвинулись на лодке к пострадавшим, подали средства спасения и помогли забраться в лодку, также помогли перевернуть гидроцикл. Никто не пострадал»,— рассказали в обществе.

Алла Чижова

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