Объявлены повторные торги по КРТ в районе Толги

В Ярославле мэрия вновь объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе поселка Толга. Соответствующая информация размещена на портале мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прошлые торги не состоялись из-за отсутствия участников. Начальная цена права осталась прежней и составляет 270 млн руб. На территории общей площадью 573 тыс. кв. м можно построить многоквартирные четырехэтажные или трехэтажные блокированные жилые дома. При этом инвестор обязан возвести детсад.

На застройщика также накладывается обязательство подготовить и передать властям проектную и рабочую документацию на возведение еще одного детсада и школы. На реализацию проекта дается 10 лет. Итоги торгов намерены подвести 9 июля.

Алла Чижова