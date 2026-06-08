Спрос туристов на Крым сократился почти на треть

С 24 мая по 6 июня 2026 года число гостиничных бронирований в Крыму снизилось на 31% в годовом выражении, в Севастополе — на 40%, следует из данных системы Travelline. На фоне сокращения спроса полуостров утратил позиции в десятке наиболее популярных туристических направлений России: его доля в продажах опустилась до 1,5%. По России в целом динамика осталась на уровне прошлого года, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Одновременно фиксируется рост отмен ранее оформленных поездок. В Крыму, по данным Travelline, за указанный период аннулировано 79% бронирований, в Севастополе — 71%. В OneTwoTrip отмечают, что в целом по направлению число бронирований отелей за 1–7 июня снизилось в три раза год к году.

Участники рынка связывают спад с транспортной логистикой и ограничениями на фоне топливной ситуации в регионе. По оценке вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, снижение спроса проявилось уже в начале июня, при этом динамика новых продаж остается нестабильной: часть туристов продолжает бронировать поездки, но темпы ниже обычных.

В туротрасли также фиксируют изменение структуры спроса: на одно новое бронирование в Крыму сейчас приходится до десяти отмен, отмечают в агентских сетях. По словам экспертов, часть путешественников переориентируется на альтернативные черноморские направления.

Отдельно подчеркивается зависимость полуострова от автомобильного транспорта: по данным региональных властей, в 2025 году около 76% туристов добирались в Крым на личных автомобилях и автобусах. На этом фоне ограничения на топливо и логистические сложности напрямую влияют на планы поездок, особенно у тех, кто рассчитывал активно перемещаться по региону во время отдыха.