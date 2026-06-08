Ярославцев ждет 30-градусная жара

В Ярославле на этой неделе воздух прогреется до плюс 32 градусов. Прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

С понедельника по четверг ожидается до плюс 28 градусов днем и до плюс 15 — ночью. В пятницу температура повысится до плюс 32 градусов, в субботу прогнозируется плюс 30 градусов, в воскресенье — плюс 29 градусов. В выходные ночью потеплеет до плюс 17 градусов.

При этом синоптики предполагают, что на протяжении всей недели будут идти небольшие дожди.

Алла Чижова