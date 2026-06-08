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В ярославском аэропорту ограничили полеты

В аэропорту Ярославля (Туношна) введен временный запрет на прием и выпуск воздушных судов. Об этом пресс-служба Росавиации сообщила в своем канале в «Максе» в 6:58.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сегодня воздушная гавань должна принять и отправить два рейса — из Санкт-Петербурга и Казани, пока что на онлайн-табло они значатся по расписанию. Еще один рейс из Санкт-Петербурга (с прилетом в 9:35) отменен.

В последний раз запрет на полеты в аэропорту Ярославля вводился 6 июня.

Антон Голицын

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