Поезда из Петербурга в Крым остановили после атаки БПЛА

Два поезда, следующих из Северной столицы в Крым, задержаны из-за ночной атаки беспилотников на железную дорогу. В результате удара БПЛА поврежден локомотив поезда №68 Москва – Симферополь: погиб помощник машиниста, машинист ранен, пассажиры не пострадали, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за атаки поврежден локомотив поезда №68 Москва – Симферополь, есть погибший

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Из-за атаки поврежден локомотив поезда №68 Москва – Симферополь, есть погибший

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Пассажиров всех составов, находившихся на полуострове, эвакуировали. В Симферополь на автобусах везут в том числе людей из петербургских поездов №77 Санкт-Петербург – Симферополь и №7 Санкт-Петербург – Севастополь (оба отправлением 6 июня).

Движение пассажирских поездов в Крым приостановлено. Задерживаются также рейсы из Москвы, Адлера, Минеральных Вод и обратные. Время задержки — от полутора до семи часов. Информацию можно уточнить по горячей линии 8 800 775 54 53.

Карина Дроздецкая