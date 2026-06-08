КняZz, новое цирковое шоу и «Холоп 3»

В Ярославле на этой неделе выступят группа «КняZz», рэп-исполнитель Booker, пианист Рета Мацухаси, органистка Олеся Кравченко, начнут показывать новое цирковое шоу с элементами фольклора и третью часть комедии «Холоп». Состоится показ спектакля, в котором сыграют Константин Юшкевич и Елена Яковлева, а на теплоходе пройдет рок-вечеринка. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы КняZz Андрей "Князь" Князев

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Солист группы КняZz Андрей "Князь" Князев

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Концерты

8 июня в филармонии в сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра выступит лауреат международных конкурсов Рета Мацухаси (фортепиано, Япония) с концертом «Русская симфония». В программе — Калинников и Чайковский. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 400 руб. 12+

12 июня кавер-группа «Сделай Громче» исполнит песни AC/DC, Nirvana, Rammstein и других рок-исполнителей на теплоходе «Ярославия» во время прогулки по Волге. Гостей также ждет дегустация напитков. Начало в 21:00, стоимость билетов — 2 тыс. руб. 18+

14 июня в КЗЦ «Миллениум» выступит группа «КняZz» с программой «Мастер кукол», основой которой станут композиции из репертуара групп «КняZz» и «Король и Шут», связанные с театральной тематикой. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 3,2 тыс. руб. 12+

14 июня в «Китайском летчике Джао Да» выступит хип-хоп и рэп-исполнитель Booker, который презентует свой новый альбом «Время колокольчиков». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2,3 тыс. руб. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олеся Кравченко

Фото: Музей-заповедник «Царицыно» | Официальный сайт Олеся Кравченко

Фото: Музей-заповедник «Царицыно» | Официальный сайт

14 июня в Ярославской филармонии пройдет органный концерт «И. С. Бах и венские классики». За пультом звукового гиганта — Олеся Кравченко. В программе — Бах, Моцарт, Гардони, Бетховен, Бруццезе. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 500 руб. 12+

Спектакли

10 июня в КЗЦ «Миллениум» покажут спектакль о любви «Другая жизнь», в котором сыграют актеры Константин Юшкевич (в роли Роберта) и Елена Яковлева (в роли Франчески). По сюжету замужняя женщина случайно встречает фотографа. Пока ее семья в отъезде, героиня проводит с незнакомцем четыре дня, после которых перед ней встает выбор — остаться в семье или уехать с новой любовью. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,9 тыс. руб. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Елена Яковлева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Актриса Елена Яковлева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

12 июня в Волковском театре состоится спектакль-мелодрама «Сотворившая чудо» режиссера Ольги Тороповой. Это история о том, как воспитатель Анни Селиван научила читать и писать девочку Элен, перенесшую тяжелое заболевание, лишившее ее способности слышать и видеть. Сопровождается этот путь сопротивлением самой Элен и неверием в чудо родных девочки. Но Анни не только добилась поставленной цели: впоследствии Элен стала первым человеком из мира слепоглухих, получившим степень бакалавра. История основана на реальных событиях. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 200 руб. 12+

Шоу

С 12 июня в Ярославском цирке начнут показывать сказочное шоу «Жар-птица». На протяжении всего действия артисты, «спасая сказку», будут парить под куполом и исполнять акробатические трюки. Кроме того, зрители увидят 50 экзотических животных. Программа вобрала в себя русский фольклор и народную мудрость. Показы запланированы на 12, 13 и 14 июня, стоимость билетов — от 1 тыс. руб. 0+

Выставки и встречи

В Музее зарубежного искусства на выставке «Итальянская живопись XVII–XIX веков в собрании князей Юсуповых» состоятся арт-медиации. Первая пройдет 9 июня в 18:00 и будет называться «Тайны библейских сюжетов: телесное и духовное», вторая — 13 июня в 18:00 под названием «Тайны мифологических сюжетов: герои и смыслы». Арт-медиация подразумевает активное участие публики в обсуждении, в ходе которого медиатор вместе с участниками рассматривает разные трактовки и формирует более глубокое представление о произведении. Стоимость — 500 руб. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка "Итальянская живопись XVII–XIX веков в собрании князей Юсуповых"

Фото: Ярославский художественный музей Выставка "Итальянская живопись XVII–XIX веков в собрании князей Юсуповых"

Фото: Ярославский художественный музей

В Ярославле продолжаются экскурсию по зданию Театра юного зрителя и театра кукол. 9 и 11 июня экскурсии проведет главный художник театра Екатерина Алексеева. Участники увидят все то, что скрыто от глаз зрителей: механику и оборудование сцены, мастерские театра, декорации, костюмы, реквизит. Екатерина Алексеева расскажет обо всех этапах и секретах создания спектакля. Начало в 15:00, стоимость билетов — 1 тыс. руб. 13 и 14 июня экскурсии по ТЮЗу проведет директор театра Сергей Конев. Начало также в 15:00, стоимость билетов — 1,5 тыс. руб. 6+

В Губернаторском доме последнюю неделю работает выставка произведений Владимира Чернецова — художника, 20 лет занимавшегося художественным оформлением в журнале «Вокруг света». В своих работах Владимир Чернецов фиксировал камерные события окружающей жизни. Например, представленные работы «Черный хлеб. Натюрморт» и «Ночь на вокзале. Эвакуация» написаны во время Великой Отечественной войны. В них художник стремится выразить драматизм времени. Стоимость входа на выставку — 100 руб. 0+

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Момо» Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Момо»

В кинотеатрах начали показывать фильм «Момо» режиссера Кристиана Диттера. По сюжету маленькая сирота Момо обладает удивительным даром: она может вдохновлять людей и пробуждать в них все самое лучшее. Момо замечает, что в ее городе появились «серые господа», которые учат эффективно тратить свое время. Однако в погоне за продуктивностью люди растрачивают свои жизни. Девочка намерена вернуть жителям потерянную радость. В ролях Мартин Фриман, Алекса Гудолл, Лора Хэддок. 12+

10 июня в кинотеатре в ТРЦ «Аура» состоится показ спектакля «Мертвые души» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Действие, сосредоточенное на формировании главного героя, Павла Чичикова, начиная с его детства и заканчивая путешествием по российским губерниям, разыграно актерским дуэтом — Марией Ароновой и Владиславом Гандрабурой. Начало в 19:00, стоимость билета — 500 руб. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Холоп 3» Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Холоп 3»

С 11 июня в кинопрокат выйдет комедия «Холоп 3» режиссера Клима Шипенко. По сюжету супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и забыть друг друга. Но их дети обращаются к команде, которая может спасти семью. В итоге супругов с помощью декораций и актеров переносят в эпоху Петра I: опасности заставят их переосмыслить свое прошлое и осознать, что самое важное — это семья. В ролях — Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус и другие. 16+

Недалеко от города

14 июня в музее «Космос» в Никульском в Тутаевском округе на родине первой женщины-космонавта Валентины Терешковой пройдет праздник «Космический пикник: 48 часов до старта». Программа праздника включает экскурсии по экспозиции музея, программу с дегустацией космического питания, управление роботами — беспилотниками, интерактивную семейную игру-подготовку к полету в космос и мастер-классы. Начнется «пикник» в 12:00, стоимость на мероприятия программы — от 300 руб. 6+

Подготовила Алла Чижова