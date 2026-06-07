В Сочи в июле-августе 2026 года соберут первый урожай местных бананов

Первый урожай местных бананов в Сочи планируют собрать в июле-августе 2026 года. В теплицах выращиваются 19 сортов этих плодов, включая десертные и промышленные. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект по выращиванию бананов в Сочи запустили в прошлом году в рамках программы возрождения и развития субтропического земледелия. «Часть сортов относится к селективным с особыми вкусовыми качествами. Такие плоды плохо переносят длительную транспортировку, поэтому могут реализовываться только в регионе выращивания»,— говорится в сообщении.

Академия субтропического сельского хозяйства и ассоциация «Народный фермер» построили три специально оборудованные теплицы площадью около 600 кв. м каждая: две в Сочи и одна в Абхазии. В комплексах тестируется выращивание не только бананов, но и других субтропических и тропических культур, включая папайю. Микроклимат в теплицах создается с использованием технологии искусственного интеллекта.

Качество плодов оценят в лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

По словам заместителя главы Сочи Сергея Сомко, курорт является единственным регионом России с влажным субтропическим климатом, где производить субтропические и тропические культуры можно при минимальных энергозатратах. При этом проект оценивается не только как сельскохозяйственный, но и как туристический. Посещение банановых ферм и участие в сборе урожая станет составляющей агротуризма в Сочи. Федеральные власти разрабатывают меры поддержки фермеров, выращивающих субтропические и тропические культуры, отметил Сергей Сомко.

Маргарита Синкевич