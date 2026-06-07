Над Ярославской областью сбили БПЛА

В ночь на 7 июля над территорией Ярославской области средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА. Регион назван в сводке Министерства обороны в «Максе» о сбитых беспилотных летательных аппаратах самолетного типа в период с 20:00 до 7:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего в этот период над регионами России уничтожено 95 украинских БПЛА, сколько конкретно было сбито над Ярославской областью, не указано.

Беспилотная опасность в области не объявлялась, запрет на полеты в ярославском аэропорту в последний раз вводился в 21:03 и был снят уже в 23:11 6 июля.

Антон Голицын