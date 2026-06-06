Нападающий «Локомотива» принял предложение «Торпедо»

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Александр Волков принял контрактное предложение нижегородского «Торпедо». Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента. Это значит, что права на него закреплены за «железнодорожниками». По регламенту «Локомотив» может повторить контрактное предложение нижегородского клуба. В этом случае хоккеист останется в Ярославле. Если повторение не случится, то Волков уедет в «Торпедо», а ярославский клуб получит денежную компенсацию.

Нападающий Александр Волков в минувшем сезоне провел 39 игр и стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Он отличился четырьмя шайбами в регулярном чемпионате и семью результативными передачами (одна — в плей-офф).

Алла Чижова