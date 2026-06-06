В Сочи объявлена опасность атаки дронов

В Сочи местные власти предупредили жителей о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов и запустили сигнальные сирены. Об этом написал глава города Андрей Прошунин.

Утром в субботу администрация сообщила о пожаре на нефтебазе в Усть-Лабинском районе, который возник после атаки БПЛА. В настоящее время пожарные продолжают тушить возгорание.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал горожан покинуть улицы, так как мобильные огневые расчеты ведут борьбу с налетом дронов.

Михаил Волкодав