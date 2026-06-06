Михаил Евраев принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2026

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин выступил с речью о трансформации мировой экономики и путях развития страны. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в мероприятии, где глава государства обозначил необходимость создания современной финансовой архитектуры, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарное заседание ПМЭФ-2026

Фото: Правительство Ярославской области Пленарное заседание ПМЭФ-2026

Фото: Правительство Ярославской области

«Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура, без рисков запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития. Ее инструменты должны снижать издержки, ускорять расчеты, расширять доступ к финансированию. И конечно, с должным противодействием уходу от налогов, мошенничеству, отмыванию средств»,— сказал Владимир Путин.

Владимир Путин отметил лидерство региона по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

«Мы возвращаем исторические здания в хозяйственный оборот, ищем и поддерживаем инвесторов, которые восстанавливают региональные памятники архитектуры, открывают там гостиницы, рестораны или организуют бизнес по предоставлению услуг»,— сказал Михаил Евраев.

Глава государства подчеркнул важность устойчивого роста экономики. Губернатор отметил, что валовой региональный продукт Ярославской области превысил 1 трлн рублей при среднегодовом росте на 16%.

«Мы среди сильнейших по темпам роста инвестиций. Только на Петербургском форуме заключили 21 соглашение на сумму 176 млрд рублей. Реализация проектов даст более 3500 новых рабочих мест»,— сказал Михаил Евраев.

Владимир Путин указал на связь качества жизни и демографической политики, отметив введение региональных мер поддержки семей с детьми до определенного возраста. Президент также сообщил о списании региону около 600 млн руб. бюджетных кредитов в прошлом году и почти 5 млрд руб. в текущем периоде. В числе приоритетных направлений государственной политики остается цифровизация.

«В Ярославской области мы последовательно внедряем цифровые технологии. Совместно со Сбером открыли «Школу 21» для подготовки ИТ-специалистов. Выиграли федеральный конкурс на организацию передовой инженерной школы в Рыбинске. Создаем Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем»,— рассказал Михаил Евраев.