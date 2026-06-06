В ярославском аэропорту задержаны два рейса

В аэропорту Ярославля 6 июня задержаны два рейса, введены ограничения на полеты. Информация о задержке содержится на онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

Пресс-служба Росавиации сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в канале в «Максе» в 2:01. Задержаны рейсы из Санкт-Петербурга (9:15) и в Нарьян-Мар (10:00) авиакомпании «Руслайн». Также задержан обратный рейс из Нарьян-Мара, ранее запланированный на 15:15. Рейсы в Пермь и Казань, запланированные на вечер, пока значатся по расписанию.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области не вводился.

Антон Голицын