РПН: пляжи Анапы, получившие санэпидзаключения, безопасны для туристов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заявила, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Заявление глава РПН сделала в ходе Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, масштабные работы в Анапе по очистке охватили 151 объект. В ликвидации последствий и очищении пляжных зон принимали участие в том числе ученые Роспотребнадзора и академики РАН.

1 июня в Анапе впервые с конца 2024 года была открыта часть песчаных пляжей общей протяженностью 4,5 км. 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего в акваторию вылилось около 2,4 тыс. т нефтепродуктов.

Михаил Волкодав