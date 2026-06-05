Ярославская область подписала соглашений на 176 млрд рублей на ПМЭФ-2026

Инвестиционный портфель Ярославской области увеличился на 176 млрд руб. после завершения Петербургского международного экономического форума, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегация Ярославской области на ПМЭФ-2026

Фото: Правительство Ярославской области Делегация Ярославской области на ПМЭФ-2026

Фото: Правительство Ярославской области

«Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Проекты касаются разных сфер: промышленности, АПК, туризма, ИТ, строительства и других направлений. Реализация даст региону более 3500 рабочих мест и в перспективе около двух миллиардов ежегодных налоговых поступлений в областной бюджет. Мы последовательно наращиваем инвестиционный портфель. С 2022 года привлекли около 600 млрд руб.»,— прокомментировал губернатор.

В ходе ПМЭФ-2026 подписано 21 соглашение в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма и информационных технологий. Ключевые договоренности касаются комплексного развития территорий Ярославля и Рыбинска на сумму 65 млрд рублей с участием застройщиков «Русская Европа» и ООО «Железно Ярославль». Также заключены соглашения о расширении производств, создании фармацевтического комплекса импортозамещения и строительстве медицинского центра.

Михаил Евраев провел переговоры с представителями банков ПСБ, Сбербанк, ВТБ и НОВИКОМ. Отдельное соглашение о намерениях по развитию Ростова Великого подписано при участии полномочного представителя Президента в ЦФО Игоря Щеголева.

Губернатор также встретился с руководителями «Газпрома», МТС, X5 и других компаний. Презентация инвестиционного потенциала региона прошла для партнеров из Индии и ОАЭ. Форум прошел 3–6 июня в центре «Экспофорум».

Антон Голицын