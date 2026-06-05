Ярославская область подписала соглашений на 176 млрд рублей на ПМЭФ-2026
Инвестиционный портфель Ярославской области увеличился на 176 млрд руб. после завершения Петербургского международного экономического форума, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Делегация Ярославской области на ПМЭФ-2026
Фото: Правительство Ярославской области
«Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Проекты касаются разных сфер: промышленности, АПК, туризма, ИТ, строительства и других направлений. Реализация даст региону более 3500 рабочих мест и в перспективе около двух миллиардов ежегодных налоговых поступлений в областной бюджет. Мы последовательно наращиваем инвестиционный портфель. С 2022 года привлекли около 600 млрд руб.»,— прокомментировал губернатор.
В ходе ПМЭФ-2026 подписано 21 соглашение в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма и информационных технологий. Ключевые договоренности касаются комплексного развития территорий Ярославля и Рыбинска на сумму 65 млрд рублей с участием застройщиков «Русская Европа» и ООО «Железно Ярославль». Также заключены соглашения о расширении производств, создании фармацевтического комплекса импортозамещения и строительстве медицинского центра.
Михаил Евраев провел переговоры с представителями банков ПСБ, Сбербанк, ВТБ и НОВИКОМ. Отдельное соглашение о намерениях по развитию Ростова Великого подписано при участии полномочного представителя Президента в ЦФО Игоря Щеголева.
Губернатор также встретился с руководителями «Газпрома», МТС, X5 и других компаний. Презентация инвестиционного потенциала региона прошла для партнеров из Индии и ОАЭ. Форум прошел 3–6 июня в центре «Экспофорум».