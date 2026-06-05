Правительство Ярославской области и ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Ярославской области Михаил Евраев и заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на содействие социально-экономическому развитию региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«ВТБ — наш давний и надежный партнер. Банк активно кредитует бизнес, финансирует инвестиционные проекты в различных сферах, поддерживает строительство многоквартирных домов и ИЖС, благотворительные и спонсорские инициативы. Соглашение позволит расширить доступ бизнеса и жителей региона к современным финансовым инструментам и создать дополнительные возможности для развития экономики Ярославской области»,— сказал Михаил Евраев.

Документ предусматривает развитие долгосрочного партнерства в сфере реализации инвестиционных инициатив, внедрения современных банковских технологий и повышение доступности финансовых услуг для населения и бизнеса.

«Ярославская область обладает диверсифицированной экономикой, сильным промышленным сектором и высоким туристическим потенциалом. ВТБ заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с регионом, поддержке инвестиционной активности, модернизации инфраструктуры и реализации проектов, направленных на развитие предпринимательства и повышение качества жизни жителей области»,— подчеркнул Денис Бортников.