Четыре ярославских заведения общепита победили в конкурсе Минпромторга

Четыре ярославских заведения общественного питания, а также один магазин вошли в число победителей конкурса Минпромторга «Торговля России 2026». Список опубликован на сайте конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

В номинации «Лучший магазин» победила «Мастерская Пряничный домик», расположенная в Ярославле. В список «Лучших предприятий питания» вошли ресторан «Закрома» в Ярославле и кафе «Центр Употребления Пельменей» в Рыбинске. Еще две ярославские точки стали победителями в номинации «Лучший придорожный сервис»: пит-стоп с домашней едой «Мамин уют» и «Загородный комплекс» Ярославского бройлера.

Главной задачей конкурса «Торговля России» называется выявление достижений и лучших практик разноформатной торговли. Вручение дипломов победителей пройдет на форуме «Неделя Российского ритейла» 22 – 25 июня в Москве.

Алла Чижова