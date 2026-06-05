«Морское сообщение должно предлагать конкурентное преимущество»

Проект по перевозке пассажиров на морской линии Новороссийск — Геленджик — Сочи, реализованный компанией «ВодоходЪ экспресс» (дочернее предприятие группы «ВодоходЪ»), признан нерентабельным. Возобновление рейсов на данном маршруте не планируется, сообщили «Ъ-Кубань» в компании. По мнению профессора Финансового Университета при Правительстве РФ, доктора экономических наук Сергея Толкачева, считает, что проект не окупился по нескольким причинам.

Сергей Толкачев

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«Стоимость билетов могла быть одним из ключевых факторов. Содержание и эксплуатация современных пассажирских судов, включая топливо, техническое обслуживание, зарплаты экипажа, портовые сборы и страховку, являются дорогостоящими. Если количество пассажиров было недостаточным, компании приходилось устанавливать высокие цены, чтобы покрыть расходы. Это создавало замкнутый круг: высокие цены отпугивали пассажиров, что приводило к низкой загрузке и, как следствие, к необходимости поддерживать высокие цены.

Важно понимать, что морские перевозки на Черном море в значительной степени зависят от туристического сезона. Вне сезона спрос резко падает, что делает круглогодичную рентабельность сложной задачей.



Теоретически компания могла бы снизить стоимость билетов, но это требовало бы комплексных решений: во-первых, поиск путей снижения операционных затрат (например, за счет более эффективных маршрутов, снижения потребления топлива (при наличии такой возможности), оптимизации экипажа и т.д. Во-вторых, следовало бы рассмотреть более гибкую тарифную политику, включая скидки для местных жителей, раннее бронирование, пакетные предложения с отелями. Также возможно было бы субсидирование части затрат со стороны государства, особенно если такие маршруты рассматриваются как часть развития региональной транспортной инфраструктуры или поддержки туризма.

При запуске морского сообщения на Черноморском побережье России необходимо проведение детального анализа целевой аудитории, ее платежеспособности, предпочтений и потребностей. Важно понять, готовы ли люди платить за морские перевозки и по какой цене. Также нужна оценка существующих видов транспорта (автомобильный, железнодорожный, авиационный) и их ценовой политики.

Морское сообщение должно предлагать конкурентное преимущество, будь то цена, скорость, комфорт или уникальный опыт. Далее нужно тщательное просчет затрат (операционные, капитальные, маркетинг) и прогнозирование доходов. Важно иметь реалистичный план окупаемости.

Что касается инфраструктуры и логистики, то необходимо оценить состояние портов, причалов, терминалов, а также обеспечить удобные подходы, зоны ожидания, возможности для посадки и высадки пассажиров и багажа. Можно проводить активную рекламную кампанию для информирования потенциальных пассажиров о существовании маршрута, его преимуществах и стоимости, а также обеспечить удобную логистическую связь между морскими портами и другими транспортными узлами (железнодорожными вокзалами, автовокзалами, аэропортами). При этом должно быть и активное сотрудничество с региональными и муниципальными органами власти для поддержки проекта и решения возникающих вопросов. Успех морского сообщения на Черноморском побережье России будет зависеть от комплексного подхода, учитывающего все вышеперечисленные факторы, а также от способности адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и потребностям пассажиров».