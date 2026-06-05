Задержан подозреваемый в мошенничестве с билетами на полуфинал Кубка Гагарина

Сотрудники ярославского УМВД задержали 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в мошенничестве с билетами на матч полуфинала Кубка Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В полицию обратилась жительница Ярославля. Она сообщила, что нашла в сообществе предложение о покупке двух билетов на седьмой матч серии «Локомотив» — «Авангард» в Ярославле, который должен был состояться 6 мая.

«Заинтересовавшись объявлением, она написала "продавцу" сообщение, тот в ответ направил реквизиты для оплаты. После совершения платежа в 5000 руб. неизвестный перестал выходить на связь и заблокировал возможность отправки сообщений»,— сообщили в пресс-службе.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Оперативники управления уголовного розыска установили личность подозреваемого и для его задержания поехали в Санкт-Петербург. Житель северной столицы дал признательные показания, уточнив, что билетов на матч у него не было.

Алла Чижова