Задержан подозреваемый в мошенничестве с билетами на полуфинал Кубка Гагарина
Сотрудники ярославского УМВД задержали 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в мошенничестве с билетами на матч полуфинала Кубка Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
В полицию обратилась жительница Ярославля. Она сообщила, что нашла в сообществе предложение о покупке двух билетов на седьмой матч серии «Локомотив» — «Авангард» в Ярославле, который должен был состояться 6 мая.
«Заинтересовавшись объявлением, она написала "продавцу" сообщение, тот в ответ направил реквизиты для оплаты. После совершения платежа в 5000 руб. неизвестный перестал выходить на связь и заблокировал возможность отправки сообщений»,— сообщили в пресс-службе.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Оперативники управления уголовного розыска установили личность подозреваемого и для его задержания поехали в Санкт-Петербург. Житель северной столицы дал признательные показания, уточнив, что билетов на матч у него не было.