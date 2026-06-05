В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и отправку рейсов

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

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Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Они действовали около полутора часов. После их отмены аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за информацией о статусе своих рейсов. Авиакомпании информируют клиентов обо всех изменениях по контактам, указанным при бронировании, а также через объявления в терминале и онлайн-сервисы.

Ранее на территории Сочи действовала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим были введены дополнительные меры безопасности, в том числе ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на фото- и видеосъемку, а также распространение информации о применении беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Под запрет попадают сведения о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации может достигать 300 тыс. руб. Региональные власти призывают жителей и гостей края соблюдать меры безопасности и пользоваться только официальными источниками информации. В экстренных ситуациях жителей просят обращаться по телефону 112.

Мария Удовик