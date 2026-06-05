Доля туризма в экономике Калининградской области достигла 4,1%

Доля доходов туристической отрасли в валовом региональном продукте Калининградской области достигла 4,1%. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининградская область рассчитывает принять 2,5 млн туристов в 2026 году

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Калининградская область рассчитывает принять 2,5 млн туристов в 2026 году

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Напомню, что президентом ставилась задача увеличить к 2030 году долю туризма в валовом внутреннем продукте России до 5%, и мы в части выполнения этой задачи опережаем многие регионы»,— отметил глава области.

По его словам, в 2025 году объем расходов туристов по банковским картам в регионе вырос до 29,8 млрд рублей против 24,7 млрд рублей годом ранее. Данные приводит «Сбераналитика».

Кроме того, валовая добавленная стоимость туристической индустрии в экономике региона в 2024 году достигла 39,6 млрд рублей.

«Этот показатель также говорит о том, что туризм очень важен для малых форм предпринимательства, в которых у нас занята почти четверть населения, более 260 тыс. человек»,— подчеркнул Алексей Беспрозванных.

В 2025 году Калининградскую область посетили около 2,3 млн туристов. Власти региона рассчитывают, что в 2026 году турпоток увеличится до 2,5 млн человек.

Матвей Николаев