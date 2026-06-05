Суд в Сочи заочно приговорил гражданина Абхазии за нападение на троих россиян

Центральный районный суд Сочи заочно приговорил гражданина Абхазии Кана Кварчию к 10 годам 6 месяцам колонии строгого режима за разбойное нападение на троих россиян в Сухуме в ноябре 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что в ноябре 2025 года подсудимый вместе с сообщниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, напал на трех граждан России в Сухуме. Кварчия полагал, что потерпевшие, являвшиеся сотрудниками редакции газеты «Абхазский Вестник», тайно ведут интернет-каналы с критикой абхазской оппозиции. Применяя силу и предметы, используемые как оружие, нападавшие похитили у потерпевших деньги и личные вещи. Сумма ущерба составила более 2 млн руб.

В настоящее время Кварчия скрывается от правосудия и объявлен в розыск. Его признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере). Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,7 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина