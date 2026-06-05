Объявлены повторные торги на КРТ в районе улицы Новые Куксенки

В Ярославле вновь объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в районе улицы Новые Куксенки в Заволжском районе. Соответствующие данные отражены на портале «ГИС Торги».

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что впервые эту территорию выставили на торги в марте этого года, но уже в апреле аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Новая процедура подразумевает прием заявок с 8 июня по 14 июля, проведение торгов запланировано на 16 июля.

Начальная цена осталась прежней — 131,4 млн руб. Под комплексное развитие планируют отдать территорию около Юбилейного моста площадью 234 тыс. кв. м, где можно построить дома 4 – 8 этажей. В границах территории предусмотрен детский сад на 220 мест.

Алла Чижова