В Рыбинске установят фонтан со скульптурами журавлей

В Рыбинске на общественной территории сада купца М. Н. Журавлева установят фонтан со скульптурами журавлей. Соответствующие процедуры объявлены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Документация Фото: Документация

Начальная цена работ определена в 9,8 млн руб. Фонтан будет бежевым, со скульптурами журавлей из бронзы. Предполагается, что чашу фонтана сделают из гранита, а декоративных элементов на бортах будет шесть. Предусмотрена также подсветка струй.

Установку фонтана необходимо провести до 20 июля этого года. Итоги торгов подведут 16 июня.

Алла Чижова