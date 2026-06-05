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В Рыбинске установят фонтан со скульптурами журавлей

В Рыбинске на общественной территории сада купца М. Н. Журавлева установят фонтан со скульптурами журавлей. Соответствующие процедуры объявлены на портале госзакупок.

Фото: Документация

Фото: Документация

Начальная цена работ определена в 9,8 млн руб. Фонтан будет бежевым, со скульптурами журавлей из бронзы. Предполагается, что чашу фонтана сделают из гранита, а декоративных элементов на бортах будет шесть. Предусмотрена также подсветка струй.

Установку фонтана необходимо провести до 20 июля этого года. Итоги торгов подведут 16 июня.

Алла Чижова

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