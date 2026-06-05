Аэропорт Сочи приостановил полеты из-за введенных ограничений

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на работу воздушной гавани. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В период действия ограничений прием и отправка рейсов осуществляются с учетом установленных требований и решений авиационных служб. В аэропорту отметили, что все профильные подразделения готовы оперативно возобновить работу в полном объеме после отмены ограничений.

Авиакомпании продолжают информировать пассажиров обо всех изменениях в расписании. Актуальные данные о времени вылета и прилета воздушных судов доступны на онлайн-табло аэропорта, официальных ресурсах перевозчиков и в терминале аэровокзального комплекса. Пассажирам также рекомендуют внимательно следить за аудиообъявлениями.

На фоне временных ограничений в аэропорту призвали соблюдать порядок в залах ожидания и учитывать интересы других пассажиров. В частности, путешественников просят не занимать сидячие места личными вещами и багажом, а также уступать места пожилым людям, женщинам с детьми и другим пассажирам, нуждающимся в дополнительном внимании.

Для пассажиров продолжают работать все основные сервисы аэровокзала. В терминале доступна бесплатная комната матери и ребенка, а возле санитарных зон расположены фонтанчики с питьевой водой. Инфраструктура аэропорта функционирует в штатном режиме и готова обеспечить обслуживание пассажиров после восстановления обычного графика полетов.

В аэропорту подчеркнули, что дальнейшие решения по режиму работы воздушной гавани будут приниматься с учетом требований безопасности и оперативной обстановки.

Мария Удовик