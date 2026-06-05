В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям экстренных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При нахождении дома рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в помещении без окон или в комнате, окна которой не выходят в сторону моря. Тем, кто находится на улице, советуют пройти в подвалы, цокольные этажи зданий, подземные переходы, тоннели или подземные парковки.

Власти также напоминают, что в случае возможной угрозы нельзя использовать автомобиль в качестве укрытия и находиться у стен многоквартирных домов.

Одновременно предупреждение об угрозе атаки БПЛА распространили на федеральной территории «Сириус». В официальном сообщении жителям и гостям рекомендовали сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте. Отмечается, что все силы и средства приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Жителей и туристов также просят не снимать и не публиковать в интернете работу систем ПВО, беспилотники, их обломки, а также действия специальных и оперативных служб. В экстренных ситуациях следует обращаться по номеру 112.

В Краснодарском крае на фоне сохраняющихся угроз атак беспилотников продолжают действовать ограничения на фото- и видеосъемку, а также на распространение информации о применении БПЛА, работе ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Под запрет попадают, в частности, сведения о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и потенциально опасных предприятий. Региональные власти неоднократно призывали жителей соблюдать требования безопасности и пользоваться только официальными источниками.

За нарушение установленных ограничений в крае предусмотрена административная ответственность. Действующие нормы устанавливают штрафы за распространение запрещенной информации, связанной с последствиями атак беспилотников и работой систем защиты. Максимальный размер административного штрафа может достигать 300 тыс. руб.

Мария Удовик