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В аэропорту Сочи временно изменили порядок выполнения рейсов

Аэропорт Сочи принимает и отправляет воздушные суда по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Меры ввели для обеспечения безопасности полетов. Работа аэропорта продолжается с учетом действующих ограничений и в координации с авиационными службами.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о времени вылета и прилета рейсов через онлайн-табло аэропорта и у представителей авиакомпаний.

Ранее Росавиация сообщила, что временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта Сочи ввели в целях обеспечения безопасности гражданской авиации.

Мария Удовик

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