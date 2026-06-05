Подвалы более 70 многоквартирных домов расчистили в Хостинском районе Сочи

В Сочи продолжают приводить в порядок подвальные помещения многоквартирных домов. Работы проводят по поручению главы города Андрея Прошунина с целью обеспечения санитарного состояния зданий и повышения уровня безопасности жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В очистке подвалов участвуют представители районных администраций, управляющих компаний, территориальных общественных самоуправлений и собственники жилья. Из помещений вывозят строительный и бытовой мусор, а также старые вещи, которые препятствуют доступу к инженерным коммуникациям.

Очередные работы провели в Хостинском районе на улице Шоссейной. Из подвального помещения одного из многоквартирных домов вывезли около восьми кубометров мусора.

Как сообщил глава администрации Хостинского района Иван Савин, работа по расчистке подвальных помещений ведется на постоянной основе. На сегодняшний день в районе уже привели в порядок подвалы более чем в 70 многоквартирных домах. После завершения работ на зданиях размещают информационные таблички о возможности использования подвальных помещений в качестве укрытий при необходимости.

В администрации напомнили, что использование подвалов, чердаков и цокольных этажей для хранения личных вещей, оборудования мастерских или производственных помещений запрещено требованиями пожарной безопасности. Кроме того, захламление подвальных помещений может затруднить доступ аварийных и экстренных служб к инженерным сетям в случае нештатных ситуаций.

Работы по расчистке подвальных помещений на территории курорта планируют продолжить. Их основная задача — обеспечить свободный доступ к коммуникациям, поддерживать санитарное состояние жилого фонда и повысить уровень безопасности жителей многоквартирных домов.

Мария Удовик