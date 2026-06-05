В Сочи задержали подозреваемого в попытке сбыта 1,3 кг наркотиков

В Сочи сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. По данным правоохранительных органов, мужчина планировал распространять запрещенные вещества через систему тайников-закладок на территории курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Автомобиль марки Belgee под управлением сочинца остановили сотрудники Госавтоинспекции на стационарном посту для проверки документов. Мужчина возвращался домой из Краснодара. Во время общения с полицейскими его поведение вызвало подозрения, после чего было принято решение о проведении досмотра транспортного средства.

В ходе проверки сотрудники полиции обнаружили в автомобиле электроплиту, внутри которой находились 11 свертков с наркотическими веществами. Согласно предварительным данным, в тайниках были спрятаны гашиш и производное N-метилэфедрона. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила около 1,3 кг.

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, наркотики мужчина забрал из заранее оборудованных тайников, расположенных вблизи Краснодара и станицы Елизаветинской. После этого он направился в Сочи, где, по версии следствия, намеревался организовать дальнейшее распространение партии через закладки.

Правоохранители считают, что задержанный действовал по заданию интернет-магазина, специализирующегося на незаконном обороте наркотиков. Запрещенные вещества предназначались для последующего сбыта на территории города-курорта.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также возможных соучастников противоправной деятельности. Фигуранту дела грозит ответственность, предусмотренная законодательством за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Мария Удовик