В Сочи по решению суда снесли незаконный торговый центр на муниципальной земле

В Хостинском районе Сочи демонтировали незаконно возведенный торговый центр площадью более 300 кв. м. Снос объекта провели после вступления в законную силу судебного решения и вмешательства судебных приставов, сообщили в Главном межрегиональном управлении ФССП России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили в ходе разбирательства, коммерческая организация возвела капитальное строение на муниципальном земельном участке без необходимых правовых оснований. Объект использовали в качестве торгового центра: помещения и павильоны сдавали в аренду предпринимателям.

Администрация Сочи обратилась в суд с требованием о сносе самовольной постройки. Суд поддержал позицию муниципалитета и обязал собственника демонтировать объект за свой счет.

Однако после вступления решения в силу владелец не приступил к исполнению судебного акта добровольно. В связи с этим исполнительный документ передали в специализированное подразделение Главного межрегионального управления ФССП России по Краснодарскому краю.

В рамках исполнительного производства судебные приставы уведомили арендаторов торговых помещений о необходимости освободить занимаемые площади. Также должнику разъяснили порядок исполнения решения суда и предупредили о возможных мерах административной и уголовной ответственности в случае уклонения от исполнения требований.

После проведения необходимых исполнительных действий работа торгового центра была прекращена. Собственник организовал демонтаж капитального строения, а также вывез строительный мусор и остатки конструкций с территории участка.

Мария Удовик