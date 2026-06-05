В ярославском аэропорту ограничили полеты

В аэропорту Ярославля (Туношна) введен запрет на прием и выпуск воздушных судов. Об этом пресс-служба Росавиации сообщила в своем канале в «Максе» в 7:09.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Режим беспилотной опасности в регионе не вводился. Ограничения пока не повлияли на расписание. Ближайший рейс из Санкт-Петербурга запланирован на 20:40.

Одновременно запрет на полеты был введен в аэропорту Жуковского (Раменское).