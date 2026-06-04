В Ярославском округе в ДТП с опрокидыванием автомобиля погиб водитель

На 11-м км дороги «Яковлевское — Диево-Городище» произошла авария, в результате которой погиб водитель. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

ДТП зафиксировали 4 июня в 17:29 в Ярославском округе. По данным полиции, 58-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Впоследствии машина перевернулась. Водитель погиб на месте до приезда скорой помощи.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Алла Чижова