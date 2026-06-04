В Ярославском округе в ДТП с опрокидыванием автомобиля погиб водитель
На 11-м км дороги «Яковлевское — Диево-Городище» произошла авария, в результате которой погиб водитель. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
ДТП зафиксировали 4 июня в 17:29 в Ярославском округе. По данным полиции, 58-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Впоследствии машина перевернулась. Водитель погиб на месте до приезда скорой помощи.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.